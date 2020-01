Un incidente in elicottero ha portato via Kobe Bryant, ma il suo ricordo resterà in eterno nella mente e nel cuore di tifosi, familiari, amici e giocatori NBA. Lo si legge nelle parole che Carmelo Anthony, suo grande amico, ha voluto dedicare per onorare la memoria del ‘Black Mamba’.

Attraverso un post Instagram, il cestista dei Portland Trail Blazers ha scritto: “Maledizione fratello! Odio quando avrei così tanto da dire ma non riesco a trovare le parole. Tutte le volte in cui mi ritrovo con tantissime cose da dire sono anche quelle in cui non riesco a parlare. Dentro di me sto urlando, ma non posso essere sentito. Tu non sai quanto sia difficile provare a fingere di sorridere quando sei ricoperto da una nube di emozioni. Mi avevi appena chiamato per dirmi che saresti venuto a vedermi durante la gara di venerdì e che eri orgoglioso di me e ‘che a prescindere da qualsiasi cosa, devi rimanere te stesso, STAYME7O’. Tante volte ridevamo di quanto tu stessi lavorando sodo con Gigi e le sue compagne di squadra… e io ti dissi che avrebbero avuto bisogno di un giorno libero a causa dei tuoi allenamenti! Questo dolore che mi circonda è insopportabile, Campione! Perché tu, fratello? Perché Gigi? Perché lasciare Vanessa immersa in tutta questa tristezza e dolore. PERCHÈ? Questo non avrà mai alcun senso per me. So che non dovrei mai mettere in discussione la volontà di Dio. So che Dio non commette errori. Sembra che piova sempre più intensamente su coloro che invece meritano il sole. Ci sono momenti nella propria vita in cui non esistono semplicemente parole per descrivere il dolore. Questo è di quei momenti. TU continuerai ad essere amato. TU ci mancherai. Non ti dimenticheremo mai. La TUA eredità vivrà PER SEMPRE. La NOSTRA AMICIZIA non sarà mai dimenticata. So che TU mi resterai vicino, anche se non potrò vederti. PACE, RE! “Non esistono gli addii. Ovunque tu sarai, rimarrai nei nostri cuori“.

