La morte di Kobe Bryant ha scosso il mondo del basket e dello sport intero. In occasione degli Australian Open ad esempio, vi sono state diverse manifestazioni d’affetto da parte dei big del tour in ricordo del grande Kobe, per non parlare della commozione dell’intero mondo NBA per uno dei cestisti più vincenti della storia.

Adesso, a distanza di qualche giorno dal terribile incidente nel quale l’ex Lakers ha perso la vita, anche la Nike ha deciso di prendere una posizione netta, togliendo dal proprio shop online tutti i prodotti legati a Kobe Bryant. Il Mamba aveva una propria linea di prodotti Nike, utilizzata anche da tantissimi giocatori NBA ed a giorni sarebbe dovuta uscire una nuova serie di scarpe. Adesso la Nike si è presa del tempo per definire i tempi ed i modi della presentazione di tale novità disegnata da Kobe Bryant, quella che resterà purtroppo l’ultima della serie. Inoltre la Nike ha chiesto ai rivenditori di non speculare sulla morte di Kobe applicando sovraprezzi su prodotti già distribuiti negli store.

Infine il marchio americano ha diffuso un messaggio sul proprio sito, in ricordo di Bryant e delle sue gesta: “Mamba per sempre. Come milioni di atleti e fan in tutto il mondo, siamo affranti per la tragica notizia. Estendiamo il nostro piu’ profondo cordoglio alle persone care a Kobe, in particolare alla famiglia e agli amici piu’ stretti. Era uno tra i piu’ grandi atleti della sua generazione, e il suo contributo nel mondo dello sport e alla community del basket e’ stato incommensurabile. Era un componente molto amato della famiglia Nike. Ci manchera’ enormemente. Mamba per sempre.”

