In merito alle cause dell’incidente che ha portato alla morte di Kobe Bryant si è parlato molto. Un guasto meccanico, le cattive condizioni dell’elicottero, o forse la troppa nebbia che ha tratto in inganno il pilota. L’uomo, Ara Zobayan, è stato criticato per aver deciso ugualmente di volare in condizioni difficili. Eppure c’è chi spezza una lancia in suo favore. Kawhi Leonard, di solito poco avvezzo alle dichiarazioni pubbliche, ha svelato di aver volato in passato con lo stesso pilota: “ho volato molto con lui. Un uomo eccezionale, super gentile, era uno dei loro migliori piloti. Tutto quello che è successo è ancora surreale per me… era davvero un brav’uomo“.

