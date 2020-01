Fra i tanti omaggi e le tante celebrazioni che hanno fatto seguito all’improvvisa e shoccante morte di Kobe Bryant, l’NBA ha deciso di omaggiare la sua memoria nella maniera più importante possibile. Il numero 24 dei Los Angeles Lakers verrà introdotto ufficialmente nella Hall of Fame dell’NBA, entrando di diritto nella classe del 2020 per la quale era già stato nominato. Lo ha riferito il presidente della Naismith Basketball Hall of Fame Jerry Colangelo: “Kobe Bryant verrà onorato nell’unico modo che merita, e come avremmo fatto in ogni caso. Quella del 2020 sarà la classe di Hall of Famer più grande che la NBA abbia mai avuto, con Kevin Garnett e Tim Duncan“.

Valuta questo articolo