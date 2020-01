La morte di un personaggio famoso rischia di diventare un vero e proprio business per persone pronte a lucrare sulle tragedie. Eventualità che potrebbe proporsi anche nel caso della scomparsa di Kobe Bryant. Il cestista dei Lakers, scomparso in un tragico incidente in elicottero, era amatissimo da milioni di fan di tutto il mondo che adesso vorrebbero acquistare un ricordo del ‘Black Mamba’.

Per questo motivo, qualsiasi memorabilia legato a Kobe Bryant rischia di essere venduto a cifre folli, anche 20 volte il valore reale. E il rischio che si possano acquistare dei falsi è davvero alto. Una maglia firmata ed indossata da Kobe Bryant è stata messa in vendita con base d’asta di 6000 dollari, mentre una figurina rara è stata venduta alla cifra shock di 50.000 dollari, nonostante il venditore avesse pensato di venderla a ‘soli’ 2500 dollari.

