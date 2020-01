Non si è trattato di un terribile incubo: Kobe Bryant è morto domenica a causa di un tragico incidente in elicottero ed il suo corpo è stato ufficialmente identificato dagli inquirenti tramite le impronte digitali.

Una scomparsa che ha devastato il mondo intero, che proprio grazie al Black Mamba, si affida alla fede, quella fede che Bryant sentiva in maniera speciale, così tanto da andare a messa ad ogni costo. Proprio la domenica dello schianto aereo, Bryant e la figlia Gianna erano andati infatti in chiesa, alle 7 del mattino, per non perdersi la Messa domenicale prima di decollare per quel tragico volo che gli ha fatto perdere la vita. Consapevoli che nel resto della giornata, impegnati con la squadra di pallacanestro di Gianna, non sarebbero potuti andare a Messa, padre e figlia si sono recati alla chiesa Our Lady Queen of Angels, a Newport Beach, ricevendo la comunione.