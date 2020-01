Dalle 9.16 fino alle 9.44, tanto dura la conversazione radio tra il pilota dell’elicottero di proprietà di Kobe Bryant e le due torri di controllo, contattate per seguire il piano di volo.

Un dialogo inizialmente tranquillo, che si arresta bruscamente dopo l’ultima comunicazione, a causa dello schianto improvviso del velivolo sulle colline di Calabasas. Ecco la ricostruzione integrale dei dialoghi.

Inizio della conversazione con la torre di controllo di Burbank:

9.16 – Torre di controllo: “Elicottero 2EX, qui la torre di controllo di Burbank. Dichiarate le vostre intenzioni”.

9.21 – Elicottero: “Stiamo mantenendo la modalità VFR speciale, diretti lungo la strada 101 in direzione ovest” (La modalità VRF speciale infatti viene attivata in caso di forte presenza di nubi – quando la visuale è ridotta a meno di 800 metri).

9.22 – Torre di controllo: “Ci vorrà un po di tempo. C’è un elicottero Citation 9 che è circa a un miglio di distanza. Dovrebbe essere fuori dalla vostra zona tra circa tre minuti. A proposito del vostro piano di volo, potete aspettare di transitare dalla zona a nord dell’aeroporto. Ho parlato in via telefonica con l’aeroporto Van Nuys e ci sono diversi velivoli pronti a partire in quella direzione. Per questo potete aspettare di seguire la quinta a nord e virare in quel modo”.

9.23 – Elicottero: “Nessun problema”

9.30 – Torre di controllo: “Dovete aspettare qualche altro minuto. C’è in viaggio un elicottero in modalità VFR speciale che ho necessità di far transitare. Ci vorranno circa 15 minuti di attesa. Adesso muovetevi in direzione nord ovest, seguite la direzione della Interstate 5, mantenendo sempre la modalità VFR speciale e tenendovi al di sotto dei 760 metri”.

9.33 – Torre di controllo: “Potreste seguire la statale 118?.

9.34 – Elicottero: “Seguiamo la 118 e poi gireremo attorno all’aeroporto per imboccare la 101”.

9.35 – Torre di controllo: “continuate a seguire la direzione 5 nord-ovest per poi prendere la 118. Poi dall’aeroporto Van Nuys vi guideranno. Il servizio radar termina qui”.

9.36 – Elicottero: “Va bene, passiamo alle comunicazione con l’aeroporto”.

Inizio della conversazione con l’aeroporto Van Nuys:

9.37 – Elicottero: “qui vi parla l’elicottero 2EX, stiamo volando in modalità VFR speciale e al momento siamo a 425 metri dal suolo”.

9.38 – Torre di controllo – “Qui la torre di controllo: vento calmo, nuvole a circa 335 metri da terra. Abbiamo liberato la fascia aerea classe D, lungo la direttrice che segue la statale 118. Avvisateci quando sarete in modalità di volo VFR o quando entrerete nella classe D. Transitate al massimo a 760 metri d’altezza”.

9.38 – Elicottero: “siamo in condizioni di volo VFR e poi saremo in direzione della statale 118. Al momento siamo a 425 metri d’altezza”.

9.39 – Torre di controllo: “Grazie, quando sarete nei pressi del Van Nuys D, volete mettervi in contatto con il SoCal?”.

9.40 – Elicottero: “Affermativo”.

9.41 – Elicottero: “Possiamo iniziare a virare verso sud-est in direzione della 101?”.

9.41 – Torre di controllo: “Manovra approvata. State passando alle condizioni di volo previste dal protocollo VFR?”.

9.41 – Elicottero: “Sì, condizioni VFR, 457 metri da terra”.

9.41 – “Grazie, contattate pure Socal sulle loro frequenze per proseguire il vostro volo”. Peccato che quella comunicazione non arriverà mai.

9.44 – Torre di controllo: “Elicottero 72EX dove siete? Comunicate la vostra direzione. State volando a una quota troppo bassa”. Dopo 40 secondi il contatto con l’elicottero è stato definitivamente perso”.

Valuta questo articolo