“La famiglia Nba è devastata dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant e di sua figlia, Gianna“. È quanto si legge in una nota scritta dal commissioner della Nba Adam Silver in merito alla morte di Kobe Bryant. “Per 20 stagioni, Kobe ci ha mostrato cosa è possibile quando un talento straordinario si fonde con una devozione assoluta per vincere. È stato uno dei giocatori più straordinari nella storia del nostro gioco con risultati leggendari: cinque campionati NBA, un premio MVP NBA, 18 selezioni NBA All-Star e due medaglie d’oro olimpiche. Ma sarà ricordato soprattutto per aver ispirato le persone di tutto il mondo a prendere un pallone da basket e competere al meglio delle loro capacità. Era generoso con la saggezza che aveva acquisito e vedeva come sua missione condividerla con le generazioni future di giocatori, provando un piacere speciale nel tramandare il suo amore per il gioco a Gianna. Inviamo le nostre più sentite condoglianze a sua moglie, Vanessa, e alla loro famiglia, all’organizzazione dei Lakers e all’intero mondo dello sport“.

