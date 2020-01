I giorni seguenti alla morte di qualcuno sono sempre i più difficili, quelli nei quali si deve, per forza di cose, tornare alla ‘normalità’ nonostante non sia più tutto ‘come prima’. I Los Angeles Lakers hanno emesso il loro primo comunicato dalla morte di Kobe Bryant. La franchigia gialloviola ha annunciato il rinvio del derby di Los Angeles ed ha ringraziato tutte le persone che hanno mostrato il loro supporto dopo questa tragica vicenda: “dopo un consulto con l’Nba League office annunciamo che la gara tra i Los Angeles Lakers e i Los Angeles Clippers in programma martedì 28 gennaio è stata rinviata a data da destinarsi. I Los Angeles Lakers vogliono ringraziare tutti voi per lo straordinario supporto e per le condoglianze ricevute. Questo è un momento molto difficile per tutti noi. Continuiamo ad essere vicini alla famiglia Bryant e vi daremo maggiori informazioni quando sarà possibile”.

Valuta questo articolo