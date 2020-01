I giorni passano, ma il dolore del mondo dello sport per la perdita di Kobe Bryant resta davvero intenso. La folla di persone fuori dallo Staples Center non accenna a diminuire, nonostante nella notte italiana i Clippers siano tornati a giocare, perdendo contro Sacramento.

Gli omaggi alla leggenda dei Lakers continuano senza sosta, le lacrime non spariscono dai visi dei fans, ancora sconcertati per quanto accaduto. Intanto, sale l’attesa per la commemorazione pubblica per il Mamba e la figlia Gianna, ma pare che possano volerci settimane per organizzare un evento che potrebbe richiamare centinaia di migliaia di persone. “Ci sarà di sicuro una commemorazione– ha detto il sindaco Eric Garcetti – solo non sappiamo ancora la data. Siamo in contatto coi Lakers e la famiglia per onorare questo straordinario simbolo“.

Valuta questo articolo