Sono stati tantissimi i giocatori NBA che hanno voluto ricordare Kobe Bryant, tragicamente scomparso in un incidente in elicottero, esternando sui social i propri sentimenti in merito a questa triste vicenda.

Particolarmente toccante il pensiero di Chris Paul che ha ricordato così la figura di Kobe Bryant: “non so se sarò mai in grado di elaborare tutto questo. I miei genitori mi hanno sempre detto che tutto succede per una ragione ed è parte del piano di Dio. Ma questa volta è diverso… Dita fratturare, tendine d’Achille rotto, non importavano. Avevi sempre superato tutto! Tu eri DIVERSO. A volte abbiamo lottato così duramente uno con l’altro che non avresti potuto immaginare come io ti guardassi sempre. Avevo bisogno di vedere quanto dovessi ancora migliorare, quanto ancora dovessi lavorare più duramente per rimanere al tuo livello. Ma l’amore che avevi per il gioco non era niente rispetto a quello che avevi per le tue ragazze. Tutte e 5! E Gigi, con cui avevamo già predisposto il matrimonio con il piccolo Chris, era così bella ed esuberante. Quando ho visto il tuo ritiro mi sono seduto e ho pregato che mia figlia un giorno mi guardasse come Gigi guardava te. Mi mancherai con tutto il cuore, tutto il mio amore va a Vanessa e a tutta la tua famiglia“.

Valuta questo articolo