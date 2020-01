Sono passate quasi 48 ore dalla morte di Kobe Bryant insieme alla figlia 13enne Gianna e ad altre 7 persone, a causa di un tragico incidente aereo. Tutto il mondo sta omaggiando il Black Mamba con pensieri e gesti speciali.

Su Change.org è spuntata anche una petizione per cambiare il logo dell’NBA. Per ora sono state raccolte oltre un milione e mezzo di firme per far sì che l’immagine di Kobe Bryant sostituisca quella attuale di Jerry West, anche lui mito dei Lakers, nel logo NBA.

