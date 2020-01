Dopo l’iniziativa di Reggio Emilia, anche Reggio Calabria potrebbe omaggiare la memoria di Kobe Bryant. La città calabrese, nella quale il ‘Black Mamba’ ha trascorso alcuni anni da bambino quando il padre militava nella Pallacanestro Viola, sta valutando la proposta della società di basket che ha chiesto di dedicare una via o una piazza cittadina in omaggio al compianto Kobe Bryant.

“Siamo ancora completamente scioccati dalla notizia della morte di Kobe. Tuttavia il lutto deve cominciare a lasciare spazio all’azione, perchè l’eredità del ‘nostro’ campione non vada perduta nella nostra città – si legge in una nota della Pallacanestro Viola – E’ per questo che la Pallacanestro Viola chiede ufficialmente al sindaco Giuseppe Falcomatà e al presidente della commissione toponomastica comunale, il professor Giuseppe Cantarella, che una via o una piazza della nostra città sia intitolata a Kobe Bryant. Perchè la nostra Reggio è parte di questa grande storia, perchè l’eredità non vada perduta. Sappiamo bene che la legge impone dei limiti ma crediamo che in un caso così importante essi possano e debbano essere superati“. Per conoscere gli sviluppi della vicenda consultate Strettoweb.

