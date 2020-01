Tutto il mondo piange la morte di Kobe Bryant, star dei Lakers scomparso tragicamente in un incidente in elicottero domenica notte. Una tragedia che ha segnato fortemente gli altri giocatori NBA che ne hanno onorato la memoria. Giannis Antetokounmpo, che in passato si era allenato insieme al ‘Black Mamba’ in un workout personale, ha voluto ricordare così il compianto numero 24 dei Lakers: “Kobe è due persone diverse. È un giocatore di basket e una persona fenomenale anche fuori dal parquet. Ha sempre avuto quel sorriso, ha sempre avuto un carisma speciale. Penso che abbia toccato molte vite, in tutto il mondo. Ha toccato la mia famiglia, ha toccato molte famiglie che non hanno mai avuto la possibilità di incontrarlo. È un giornata triste. Sono cresciuto con Kobe, Kobe ha influenzato la mia vita. Lui è uno dei motivi per cui ho iniziato a giocare a basket, uno dei motivi per cui sono qui oggi“.

Valuta questo articolo