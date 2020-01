La morte di Kobe Bryant ha scosso il mondo dello sport, non solo per quanto concerne il basket. Come noto anche i tennisti più famosi al mondo hanno voluto esprimere la propria vicinanza in un momento molto complicato per la famiglia Bryant, ricordando uno dei campioni più incredibili che la storia dello sport ci ha regalato.

Anche oggi agli Australian Open, c’è stato modo di pensare a Kobe, con Novak Djokovic che è sceso in campo per affrontare Raonic con una felpa molto particolare. Alla sua solita “divisa” Lacoste infatti, Nole ha fatto apporre una scritta in ricordo del Mamba, i numeri 8 e 24 campeggiano sul suo petto, assieme alle iniziali di Kobe Bryant. Di seguito foto e video della felpa di Djokovic.

