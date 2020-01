Una notizia terribile che scuote il mondo del calcio, in particolare la Premier League. Chris Barker, ex difensore di Cardiff e Barnsley, è stato trovato senza vita presso la sua abitazione di Cyncoed alle 14 di Capodanno.

Secondo quanto riferito dalla polizia, il suo decesso non sembra essere sospetto, anzi dovrebbe essere avvenuto per cause naturali. A rendere nota la morte del 39enne è stata l’agenzia World in Motion, che ha rappresentato Barker nel corso della sua carriera: “apprendiamo con grande tristezza della morte di Chris, eccezionale uomo e giocatore, che ha affrontato oltre 500 partite con squadre come Barnsley, Cardiff City, Queens Park Rangers e Plymouth Argyle“. Una notizia che ha sconvolto Andy Campbell, ex compagno di Barker al Cardiff: “una splendida persona, uno splendido compagno di squadra che fuori dal campo aveva sempre la battuta pronta. I miei pensieri e le mie preghiere in questo momento triste vanno alla famiglia“.

