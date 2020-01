Dalla morte di Emiliano Sala, tragicamente scomparso in un incidente aereo sulla Manica, è passato ormai un anno e, mentre Cardiff e Nantes continuano la loro battaglia legale sul pagamento del cartellino del calciatore, è stato pubblicato un messaggio che l’attaccante aveva inviato dal suo telefono.

La BBC ha reso noto un sms nel quale Sala spiegava di non sentirsi adeguatamente considerato dal Nantes, al punto di voler valutare altre opzioni per la sua carriera. Una sensazione che gli è costata la vita. Questo il testo del messaggio: “il Nantes non mi rispetta, non mi considera per quel che valgo. Non ho ancora preso una decisione. Voglio alcune informazioni da parte di questo club che mi cerca e che dice di volermi valutare per quel che merito. Quest’anno compirò 29 anni, quindi devo pensarci“.

