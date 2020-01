E’ passato un anno dal tragico incidente aereo che ha visto perdere la vita il calciatore Emiliano Sala. Giornata, quella di oggi, ricca di messaggi speciali e dediche all’argentino, che è stato omaggiato anche dal Nantes, sua ex squadra.

Il club francese ha deciso di accantonare per una giornata la maglia gialla per indossare i colori della nazionale argentina, proprio in onore di Sala. Una maglia prodotta in edizione limitata per la partita di domenica prossima: l’incasso sarà devoluto ai club argentini nei quali è cresciuto calcisticamente Emiliano.

“Lottatore generoso, sognava e meritava la maglia albiceleste“, ha scritto il Nantes sui social.

Porque llevaste la túnica nantesa con grinta y lealtad, dejaste un recuerdo imperecedero en la casa amarilla. Contra Bordeaux, en tu honor, el FC Nantes estará pintado con los colores de tu país. Una camiseta que tú merecías ! pic.twitter.com/eBR8plC9g4 — FC Nantes (@FCNantes) January 21, 2020

