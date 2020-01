Commosso, con le lacrime agli occhi dopo aver parlato del suo ‘fratellino’ Kobe Bryant. Shaquille O’Neal conosceva benissimo il Black Mamba, per questo motivo la sua morte lo ha colpito profondamente, gettandolo in uno stato di tristezza e rabbia difficilmente superabile.

Nonostante la sua scarsa voglia di parlare e interloquire con qualcuno, Shaq ha trovato dentro di sè la forza di saltare con i tifosi dei Lakers affranti per la scomparsa di Kobe, lanciando un ultimo coro per il Black Mamba: “Kobe, Kobe”. In un attimo l’atmosfera si è infiammata, con migliaia di persone ad intonare all’unisono il nome della leggenda dei Lakers.

