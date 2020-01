La stagione 2020 di MotoGp è alle porte, tra 10 giorni vedremo i campioni nuovamente in pista per la sessione di test di Sepang, in programma dal 7 al 9 febbraio. Occhi puntatissimi su Valentino Rossi, che dovrà decidere il suo futuro visto il contratto in scadenza, così come quello di tanti suoi colleghi. Il 2020 sarà caratterizzato da un mercato piloti di fuoco.

“Condizionerà determinati movimenti. Tutto dipende dal suo livello di prestazione. A Valentino piace correre, ma gli piace anche lottare avanti. Non continuerà a correre per finire ottavo o decimo. La stagione 2019 non è stata quella che si aspettava. Se non ci riesce, penso che si fermerà“, ha dichiarato Franco Morbidelli a Moto Revue.

Il giovane italo-brasiliano, allievo del Dottore ha poi aperto una parentesi sul suo compagno di squadra Quartararo: “ho avuto l’opportunità di osservarlo e studiarlo. E mi ha aiutato a esibirmi meglio. Rossi e Viñales affermano di aver imparato anche da Fabio. Quartararo è un pilota estremamente veloce, con un grande talento naturale. È in grado di andare subito veloce , e questo è ciò che lo aiuta a impostare grandi tempi sul giro in allenamento, e anche ad essere in vantaggio all’inizio della gara. Fabio è semplicemente super veloce. Penso che abbia molto coraggio e si sia subito sentito bene con questa Yamaha. Ha trovato una buona base che gli ha dato fiducia e si è concluso in una sorta di stato di grazia“.

