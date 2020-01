La Milano-Sanremo 2020 rischia di saltare a causa del maltempo che sta imperversando in queste settimane in Liguria, causando gravissimi danni all’ambiente e alle infrastrutture.

Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, sta lanciando in questi giorni un serio allarme, arrivando addirittura a chiedere anche lo stato di calamità naturale. Frane e smottamenti stanno causando milioni di euro di danni sul territorio ligure, mettendo in primis a rischio la vita dei cittadini, oltre che le competizioni sportive in programma nei prossimi mesi in Liguria. Il primo cittadino di Sanremo è apparso molto preoccupato nel suo ultimo intervento: “credo assolutamente che ci sia bisogno, e non solo per Sanremo, di uno stato di allerta o per lo meno di fondi straordinari per poter intervenire subito perché qui si parla di milioni e milioni di euro di danni”.

