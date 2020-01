Milan in ansia per le condizioni di Lucas Paquetà, Lucas Paquetà in ansia per la sua condizione al Milan. Il calciatore brasiliano ha accusato una leggera tachicardia domenica pomeriggio, sottoponendosi a degli esami medici che però non hanno riscontrato alcun problema fisico. Tornatosi ad allenare regolarmente, il brasiliano non risulta convocato per la gara contro il Brescia: sembra addirittura essersi autoescluso. L’ex Flamengo non sembra rientrare nei piani di Pioli a causa della sua anarchia tattica ed è continuamente al centro di voci di mercato che non coincidono però con il prezzo che vorrebbero i rossoneri.

In attesa che il giocatore risulti più tranquillo, Pioli gli ha comunque dato fiducia in conferenza stampa: “secondo me deve avere la convinzione di essere un giocatore completo che deve giocare di qualità e quantità, deve diventare più determinante nella fase conclusiva, o fai gol o lo fai fare. Ha fatto bene per impegno, è mancato nelle cose dove uno come lui deve trovare la giocata vincente“.

