Relegato in panchina, imbronciato e con tanta voglia di cambiare aria. Suso ha optato per lasciare il Milan dopo diverse stagioni in cui è stato il faro offensivo della squadra. Fischiato dai tifosi, poco utile nel 4-4-2, scarso feeling con l’allenatore, sono alcune delle motivazioni che hanno spinto lo spagnolo a scegliere di andare al Siviglia. In conferenza stampa Suso ha spiegato: “ho voluto davvero questo trasferimento. Ho parlato con il mio vecchio club perché volevo andarmene, nelle ultime due settimane ho cercato di non essere nemmeno convocato. Abbiamo fatto tutti uno sforzo e finalmente sono qui, è quello che volevamo sia io che la mia famiglia. Ora siamo tutti davvero contenti. Manco dalla Spagna da quando avevo 16 anni, è molto importante per tutti noi tornare a casa. Una felicità che ancora non avevamo mai provato. Sono in un grande club, con un allenatore che mi conosce perfettamente. È il momento perfetto, sto bene e totalmente a disposizione del mister. È vero, non ho giocato troppo nelle ultime tre settimane, ma non penso che il mio stato di forma sia cambiato“.

