L’inizio del 2020 porta con sè una brutta notizia per il Milan: si è fatto male Lucas Biglia. In vista del match contro la Sampdoria, prima sfida di Serie A al ritorno dalla sosta natalizia, i rossoneri dovranno fare a meno del mediano argentino, fermatosi per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata la reale entità dell’infortunio che dovrebbe tenere fuori il giocatore per circa un mese. Il centrocampista ex Lazio si conferma un giocatore alquanto ‘fragile’: in due stagioni e mezza con con la maglia rossonera ha già saltato 27 gare per infortunio.

