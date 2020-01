“Il progetto dei rossoneri non mi piace, non credo che questo sia il Milan che il mondo conosce. Inoltre, non penso che questa sia la squadra che Boban e Maldini sognano per i tifosi“. Mino Raiola si esprime con la solita schiettezza ai microfoni di Sport Mediaset. Il famoso procuratore sportivo, critica il progetto Milan e punge anche i tifosi rossoneri in merito al rinnovo di Donnarumma: “sto ancora aspettando che mi chiedano scusa, fino ad ora avevo ragione su tutto quello che ho detto. È sempre difficile dire quello che uno pensa“.

