L’avventura di Pepe Reina al Milan si è temporaneamente interrotta. Il portiere spagnolo, trasferitosi in prestito secco all’Aston Villa, ha deciso di ripartire dalla Premier League, stanco di dover fare panchina del baby fenomeno Donnarumma. Del resto, i piani al momento della sua firma erano diversi. L’ex Napoli sarebbe dovuto essere il portiere titolare, mentre Gigio Donnarumma sarebbe stato ceduto a breve.

Poi Gigio è rimasto e vista l’assenza di coppe europee, per Reina le occasioni di scendere in campo sono state davvero poche. Lo spagnolo ha spiegato a ‘Onda Cero‘: “firmai con il Milan perché Gigio Donnarumma doveva essere ceduto, ma alla fine poi rimase. Ho fatto del mio meglio anche per aiutare Gigio nella sua crescita. Il Milan è un po’ in difficoltà, ma tornerà ai suoi livelli”.

