Il Milan sorride nella 19ª giornata di Serie A: Leao e Ibrahimovic hanno deciso il match, regalando ai rossoneri tre splendidi punti nella sfida contro il Cagliari. Soddisfatto anche il tecnico Pioli: “oggi siamo stati più efficaci e più concreti, la presenza di Ibra ci dà un punto di riferimento importante, ci vorrà ancora un po’ di tempo per capirci meglio. E’ un campione e con molto orgoglio vuole dimostrare di essere ancora all’altezza“, ha affermato ai microfoni Sky.

“A Ibra ho chiesto spesso come stava perchè non giocava da tanto tempo, mi preoccupavo delle sue condizioni. Ma lui si è mosso con grande intelligenza, ha capito il momento della squadra e sta intervenendo nel modo giusto e con le parole giuste. Ero convinto che fosse pronto fin dalla prima telefonata. Bisogna cercare di sfruttare le sue caratteristiche mettendo calciatori come Castillejo o Leao che abbiano gamba e vadano sul fondo“, ha aggiunto Pioli.

“Ibra-Leao? Le caratteristiche per giocare insieme ci sono, hanno fisicità e qualità. Non servono solamente quelle ma servono anche gli equilibri e il sacrificio oltre a tutto il lavoro della squadra. Può giocare anche con Piatek anche se Kris è più una prima punta. Oggi abbiamo messo in campo una prestazione diversa dalle ultime. La vittoria è sicuramente meritata contro un avversario difficile e su un campo difficile, una vittoria importante per cercare di uscire da un momento complicato“, ha concluso.

Valuta questo articolo