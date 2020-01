Simon Kjaer è il giocatore scelto dal Milan per rinforzare il reparto difensivo di Pioli, il danese va a prendere il posto di Mattia Caldara, ceduto in prestito gratuito per 18 mesi all’Atalanta.

Ufficialità e prime parole oggi a Milan TV per l’ex Siviglia, che ha sottolineato tutta la propria voglia di vestire la maglia rossonera: “il Milan è un sogno per me. Sono in una società storica, in cui hanno giocato i migliori difensori centrali del mondo. Mi sono sempre ispirato a Maldini, ho sognato il Milan per tanti anni e finalmente sono qui. Ho sentito Jon-Dahl Tomasson settimana scorsa, lui ha sempre belle parole per la società Milan e per Milano. Ritrovo una Serie A con tanti giocatori forti, le squadre vanno meglio in Europa e si gioca un calcio più veloce e moderno. Qui ci sono tanti giovani di qualità, questo è un progetto interessante. Sono in prestito ma voglio dimostrare di poter restare qui e fare il massimo”.

Valuta questo articolo