Non solo l’Aston Villa, anche il Tottenham si è messo sulle tracce di Kris Piatek, finito sul mercato dopo l’arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic.

Le sirene della Premier League suonano per il ‘Pistolero’, questa volta è José Mourinho a chiamarlo per prendere il posto di Harry Kane, costretto ad un’operazione alla coscia che lo terrà ai box per tre mesi. La prima offerta degli Spurs è stata però rifiutata dal Milan, che non ha aperto alla proposta di prestito. Stesso discorso per la seconda offerta inglese, caratterizzata dall’inserimento nella trattativa di Foyth (difensore argentino classe ’98) e Wanyama (centrocampista kenyota classe ’91). Manca al momento l’accordo tra le parti, ma si continua a trattare per giungere ad una soluzione.

