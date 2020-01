“Sono contrario all’arrivo di giocatori di 38-39 anni. Non bisogna accontentarci e cercare di competere con le società inglesi, spagnole e tedesche“. Quella di Massimiliano Mirabelli è una voce fuori dal coro. L’ex ds del Milan, parlando del ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ha espresso parere nettamente contrario. “E’ una bella storia perché il giocatore ha scritto delle pagine importanti in Italia e nel Milan ma non è più l’Ibra di un tempo – aggiunge Mirabelli a ‘Radio Sportiva’ prima di parlare del suo periodo al Milan – E’ rimasto ancora qualcosa di buono del nostro lavoro, ogni dirigente cerca di portare qualcosa di suo. Quella squadra ha raggiunto per due volte l’Europa sfiorando la Champions League. Ai cicli serve tempo per costruirsi. Nel calcio bisogna avere pazienza, guardate l’inizio dei cicli di Juve e Liverpool. Il nostro Milan, nonostante tutto, è riuscito a qualificarsi in Europa“.

