“Al momento non sono previsti ulteriori movimenti, vedremo nelle ultime due settimane e se si presenteranno delle opportunità ci faremo trovare pronti“. Si è espresso così Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ai microfoni di DAZN in vista delle ultime settimane di mercato invernale. “Anche oggi ci saranno 60mila persone, una vicinanza che ci aiuta e spinge la squadra nonostante una stagione fin qui non positiva“, ha concluso Massara.

