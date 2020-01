Dopo il successo in trasferta sul Cagliari, il Milan è costretto a fare i conti con una brutta notizia. I rossoneri dovranno fare a meno di Gigio Donnarumma per alcune gare a causa di una contrattura al muscolo retto femorale della coscia destra. Il problema non è grave, ma nei prossimi giorni le sue condizioni dovranno essere monitorate per stabilire i reali tempi di recupero. Nella gara di Coppa Italia di mercoledì contro la Spal difficilmente sarà titolare: visto l’addio di Reina e in attesa dell’arrivo di Begovic, scalda i guantoni il fratello Antonio Donnarumma che potrebbe essere impiegato anche in vista dell’Udinese.

