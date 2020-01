Ibrahimovic è tornato a Milano, o forse non è mai andato via. È bastata la sua sola presenza a far cambiare la musica dalle parti di Milanello: facce più decise, gruppo più compatto, ritorno alla vittoria. Lo svedese ha già timbrato due volte il cartellino, risultando comunque decisivo in quasi tutte le azioni da gol dei rossoneri nelle ultime partite. Non è un caso. I tifosi lo amano e Zlatan li fa impazzire con un post social nel quale, allegato alla foto dell’esultanza dopo il gol contro il Torino in Coppa Italia, scrive: “non me ne sono mai andato dal Milan“.

