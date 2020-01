I primi 45 minuti di Zlatan Ibrahimovic al Milan sono stati più che convincenti. Il bomber svedese ha segnato un gol e un assist (per Calhanoglu) nell’amichevole vinta dai rossoneri contro il Rhodense per 9-0, test match di preparazione alla sfida contro la Sampdoria al ritorno delle vacanze. L’attaccante svedese si è dimostrato già pronto, seppur contro un avversario modesto e per metà gara, giocata insieme ai titolari che poi hanno riposato in vista della ripresa giocata dalle riserve.

