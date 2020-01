La notizia principale della prima settimana di mercato è senza dubbio l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, lo svedese ha già debuttato con la maglia rossonera, entrando nella ripresa durante il match con la Sampdoria.

Buone giocate ma nessun gol per lo svedese, ancora lontano dalla forma migliore. Sul suo ritorno in rossonero si è soffermato José Altafini che, interrogato da Radio Sportiva, non è stato tenero all’indirizzo dell’ex Galaxy: “Ibrahimovic? Più di così non poteva fare contro la Samp. Sarà da rivedere quando raggiungerà la forma migliore. Per ora non possiamo giudicarlo. Una volta era l’uomo partita, oggi non più: il suo contributo credo che sarà molto blando“.

