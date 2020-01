E’ senza dubbio uno dei giocatori più in vista dell’attuale rosa del Milan, un portiere giovane giovanissimo ma con un bagaglio d’esperienza da far invidia.

Parliamo di Gigio Donnarumma, che compirà 21 tra meno di un mese ma si è già preso da tempo sulle spalle la squadra rossonera, guadagnandosi anche la porta della Nazionale Italiana. Un patrimonio della società che, la prossima estate, rischia di fare le valigie per trasferirsi altrove. Proprio così, Ivan Gazidis e la dirigenza del Milan hanno già iniziato a valutare il futuro di Gigio, in scadenza di contratto nel giugno del 2021. Mino Raiola ha allontanato pochi giorni fa il rinnovo, ammettendo come il Fondo Elliott non abbia un piano a lungo termine per il club rossonero. Per questo motivo, si è già cominciata a studiare una strategia di uscita che possa concretizzarsi la prossima estate, con un anno d’anticipo sulla conclusione del contratto. Sono tante le squadre che si iscriverebbero all’asta per Donnarumma, compresa la Juventus che già in passato ci aveva provato. Ne beneficerebbero tutti, Milan compreso, che potrebbe piazzare una delle plusvalenze più importanti della propria storia.

Valuta questo articolo