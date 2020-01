Stefano Pioli ha deciso: Zlatan Ibrahimovic è convocato per la sfida di domani del Milan contro la Sampdoria. Il calciatore svedese farà il suo esordio in rossonero domani pomeriggio, anche se è ancora da definire se sarà titolare o se l’allenatore lo farà entrare in campo a partita in corso.

Valuta questo articolo