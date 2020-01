Nelle ultime ore diversi rumor di mercato hanno interessato il Milan. Non soltanto per quanto riguarda acquisti e cessioni dei giocatori, ma anche per un possibile cambio di proprietà che ha stuzzicato la fantasia dei tifosi. Intervistato dal ‘Corriere della Sera’, Giorgio Armani aveva parlato dell’interesse di Bernard Arnault, proprietario di Louis Vuitton, per la società rossonera.

Interesse smentito da un portavoce di LVMH all’Adnkronos che ha dichiarato: “smentiamo ancora una volta le voci che vanno avanti da questa estate. Non c’è alcun interesse da parte di LVMH e del presidente Bernard Arnault“.

