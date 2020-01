Il Milan sta lavorando sul mercato per puntellare la rosa a disposizione di Pioli. E’ arrivato come noto Ibrahimovic, capace di andare a segno nella prima gara da titolare giocata ieri contro il Cagliari, ma gli acquisti non sono certo terminati.

In arrivo anche il centrale di difesa Kjaer, acquistato dopo aver ceduto all’Atalanta Caldara. Dunque la rosa in difesa andava allungata e la scelta è caduta su Kjaer, un centrale che in passato ha avuto qualche problemino proprio con lo stesso Ibrahimovic. Quando Zlatan giocava con la maglia dello United infatti, ha avuto un faccia a faccia molto duro con l’ex calciatore del Palermo, ecco il video di quanto accaduto, proprio sotto gli occhi di Mourinho.

Scambio di coccole affettuose tra Ibrahimovic e Kjaer durante #FenerbahceVsManUnited pic.twitter.com/8ASOi9dBED — CONTROCRAMPO (@CONTROCRAMPO) November 4, 2016

