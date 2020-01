Nella prima giornata di Ibrahimovic al Milan, lo svedese ha deciso di sorprendere tutti ancora una volta, scegliendo di allenarsi da solo in palestra per 45 minuti.

L’ex Galaxy ha chiesto e ottenuto di poter svolgere una leggera seduta, dopo aver parlato con Stefano Pioli per spiegargli le sue condizioni atletiche. Difficile che Ibrahimovic debutti nel prossimo match contro la Sampdoria, più facile che scenda in campo contro la Spal in Coppa Italia.

