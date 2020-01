Roger Federer difenderà il titolo al Miami Open. Il tennista svizzero, come annunciato dall’account Twitter del torneo, presenzierà per la diciannovesima volta al Masters 1000 di Miami. “Federer conferma che ritornerà a difendere il titolo”, hanno twittato da Miami, una gran bella notizia per gli organizzatori che speravano nella presenza del campione in carica.

Una mossa senz’altro attesa quella di Roger, il quale ha dei punti importanti da difendere nel Master 1000 della Florida, dove nella passata edizione ha sconfitto John Isner in finale. Dopo le 4 vittorie in quel di Miami in carriera, Federer andrà adesso a caccia del quinto titolo.

