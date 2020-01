Andre Drummond è uno dei nomi più caldi del mercato NBA del prossimo futuro. Il centro dei Pistons ha un anno di contratto più una player option da 28 milioni che potrebbe non esercitare alla ricerca di un contratto più importante o di una piazza che lotti per altri obiettivi rispetto a quelli di Detroit. La franchigia di ‘Motor City’ infatti sembra rimandare ogni stagione l’appuntamento con il salto di qualità e una stella come Drummond, nonostante il grande amore per la città rinnovato a più riprese, potrebbe decidere di cambiare aria se dovesse arrivare un’offerta importante.

I New York Knicks non sono la franchigia con il maggior appeal della lega in questo momento, ma si sa che giocare a NY ha sempre il suo fascino, specie se si dovesse mettere in piedi un progetto interessante. Progetto che potrebbe avere proprio Drummond come punto di partenza. Secondo Shams Charania di The Athletic la franchigia newyorkese avrebbe messo gli occhi sul centro dei Pistons, ma non vorrebbe privarsi delle 3 prime scelte dei prossimi Draft. Detroit, in assenza di pick importanti, vorrebbe qualche giovane interessante per spedire Drummond, nativo di Mount Vernon (stato di New York), nuovamente vicino casa.

