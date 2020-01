La trade deadline si avvicina e le franchigie NBA studiano la strategia migliore per aggiungere qualità ai rispettivi roster puntellandoli con le ultime operazioni in vista della seconda metà di stagione. I Los Angeles Lakers e i Philadelphia 76ers hanno espresso, secondo Yahoo Sport, il loro interesse per Derrick Rose, playmaker dei Detroit Pistons che viaggia ad una media di circa 18 punti e 6 assist a partita. L’ex stella dei Chicago Bulls sembra essersi messo alle spalle gli infortuni che ne hanno limitato fortemente la carriera e sogna ancora di vincere un meritato anello. Su Derrick Rose va registrato anche l’interesse, seppur timido, dei Clippers.

