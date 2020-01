Hawks e Timberwolves si accordano per una trade che coinvolge tre giocatori in scadenza di contratto. Atlanta ottiene Jeff Teague che farà da backup al playmaker titolare, nonché stella della franchigia, Trae Young. Il contratto di Teague scadrà in estate e permetterà agli Hawks di risparmiare circa 19 milioni di dollari. Stesso discorso per Treveon Graham, inserito nella trattativa, che vedrà libererà 1.6 milioni dal cap. Ai Timberwolves è andato invece Allen Crabbe con i suoi 18.5 milioni di dollari in scadenza estiva.

