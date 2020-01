I primi giorni del nuovo anno si portano dietro diversi rumor di mercato NBA che ci accompagneranno fino al 6 febbraio prossimo, data della trade deadline oltre la quale non si potranno più effettuare scambi fra le franchigie. In casa Pistons tiene banco la situazione di Andre Drummond, volto della franchigia con una player option da 28 milioni del contratto, esercitabile o meno in estate. Il rischio di perdere il giocatore gratuitamente è alto, così Detroit si sta guardando intorno alla ricerca di una trade che possa permettere di monetizzare al meglio la cessione del proprio centro. Secondo l’insider ESPN Adrian Wojnarowski, Andre Drummond sarebbe finito nel mirino degli Atlanta Hawks che vorrebbe formare una coppia niente male con il giovane Trae Young. Sul giocatore ci sarebbero anche Boston Celtics, Dallas Mavericks e Toronto Raptors secondo Yahoo Sports.

