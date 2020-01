E’ bastata la presentazione dell’album Calciatori Panini 2019/2020 per spingere Beppe Marotta a parlare di mercato, con l’Inter in prima fila per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

I nomi sul taccuino dei nerazzurri sono importanti, per questo motivo aumentano le difficoltà per arrivare alla fumata bianca. L’ad dell’Inter però ha confermato che qualche acquisto ci sarà: “questo è un mercato che si conclude per le cose più importanti a fine gennaio però stiamo lavorando, ma per alzare il livello qualitativo del nostro gruppo bisogna centrare degli obiettivi importanti e questo significa avere grandi difficoltà. In questo momento le voci sono tante ed è inutile che mi pronunci su questo o quel nome. Siamo fiduciosi, qualcosa faremo perché è giusto fare qualcosa visto che per noi è un momento importante, quindi vogliamo continuare la nostra strada. Vidal? E’ uno degli obiettivi“.

