Masters Series 1000 di Indian Wells, definite le entry list del torneo che andrà in scena a marzo sul cemento americano. Come noto le entry list sono state stilate tenendo conto delle classifiche precedenti agli Australian Open, dunque nessuno scossone, nè ingressi a sorpresa come ad esempio quello di Sandgren per il quale vale la classifica pre quarti di finale a Melbourne. Nessuna italiana di diritto in tabellone, per quanto concerne gli uomini invece Matteo Berrettini e Fabio Fognini oltre a Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia e Marco Cecchinato difenderanno i nostri colori.

Entry List Maschile:

Rafael Nadal (ESP)

Novak Djokovic (SRB)

Roger Federer (SUI)

Daniil Medvedev (RUS)

Dominic Thiem (AUT)

Stefanos Tsitsipas (GRE)

Alexander Zverev (GER)

Matteo Berrettini (ITA)

Roberto Bautista (ESP)

Gael Monfils (FRA)

David Goffin (BEL)

Fabio Fognini (ITA)

Denis Shapovalov (CAN)

Diego Schwartzman (ARG)

Stan Wawrinka (SUI)

Andrey Rublev (RUS)

Karen Khachanov (RUS)

Kei Nishikori (JPN)

John Isner (USA)

Grigor Dimitrov (BUL)

Benoit Paire (FRA)

Felix Auger-Aliassime (CAN)

Alex de Miñaur (AUS)

Lucas Pouille (FRA)

Guido Pella (ARG)

Nick Kyrgios (AUS)

Dusan Lajovic (SRB)

Borna Coric (CRO)

Nikoloz Basilashvili (GEO)

Pablo Carreño (ESP)

Hubert Hurkacz (POL)

Daniel Evans (GBR)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

Taylor Fritz (USA)

Milos Raonic (CAN)

Cristian Garín (CHI)

Jan-Lennard Struff (GER)

Reilly Opelka (USA)

Marin Cilic (CRO)

Laslo Djere (SRB)

Filip Krajinovic (SRB)

Albert Ramos-Viñolas (ESP)

Ugo Humbert (FRA)

Adrian Mannarino (FRA)

Sam Querrey (USA)

Pablo Cuevas (URU)

John Millman (AUS)

Casper Ruud (NOR)

Radu Albot (MOL)

Frances Tiafoe (USA)

Fernando Verdasco (ESP)

Juan Ignacio Londero (ARG)

Lorenzo Sonego (ITA)

Miomir Kecmanovic (SRB)

Aljaz Bedene (SRB)

Alexander Bublik (KAZ)

Feliciano López (ESP)

Jeremy Chardy (FRA)

Joao Sousa (POR)

Richard Gasquet (FRA)

Gilles Simon (FRA)

Cameron Norrie (GBR)

Pablo Andújar (ESP)

Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Kyle Edmund (GBR)

Jordan Thompson (AUS)

Marton Fucsovics (HUN)

Mikhail Kukushkin (KAZ)

Ricardas Berankis (LIT)

Corentin Moutet (FRA)

Yoshihito Nishioka (JPN)

Lloyd Harris (SOU)

Hugo Dellien (BOL)

Stefano Travaglia (ITA)

Steve Johnson (USA)

Marco Cecchinato (ITA)

Entry List Femminile:

Ashleigh Barty (AUS)

Karolina Pliskova (CZE)

Simona Halep (ROU)

Naomi Osaka (JPN)

Elina Svitolina (UKR)

Bianca Andreescu (CAN)

Belinda Bencic (SUI)

Petra Kvitova (CZE)

Serena Williams (USA)

Kiki Bertens (NED)

Madison Keys (USA)

Aryna Sabalenka (BLR)

Johanna Konta (GBR)

Petra Martic (CRO)

Sofia Kenin (USA)

Marketa Vondrousova (CZE)

Elise Mertens (BEL)

Angelique Kerber (GER)

Alison Riske (USA)

Donna Vekic (CRO)

Dayana Yastremska (UKR)

Karolina Muchova (CZE)

Maria Sakkari (GRE)

Amanda Anisimova (USA)

Danielle Collins (USA)

Elena Rybakina (KAZ)

Sloane Stephens (USA)

Ekaterina Alexandrova (RUS)

Qiang Wang (CHN)

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

Anett Kontaveit (EST)

Garbiñe Muguruza (ESP)

Anastasija Sevastova (LAT)

Barbora Strycova (CZE)

Shuai Zhang (CHN)

Su-Wei Hsieh (TAI)

Yulia Putintseva (KAZ)

Julia Goerges (GER)

Veronika Kudermetova (RUS)

Kristina Mladenovic (FRA)

Saisai Zheng (CHN)

Magda Linette (POL)

Rebecca Peterson (SWE)

Jelena Ostapenko (LAT)

Caroline Garcia (FRA)

Alison Van Uytvanck (BEL)

Yaroslava Shvedova (KAZ)

Polona Hercog (SLO)

Jennifer Brady (USA)

Victoria Azarenka (BLR)

Yafan Wang (CHN)

Ajla Tomljanovic (AUS)

Svetlana Kuznetsova (RUS)

Carla Suárez Navarro (ESP)

Venus Williams (USA)

Iga Swiatek (POL)

Katerina Siniakova (CZE)

Anna Blinkova (RUS)

Marie Bouzkova (CZE)

Viktoria Kuzmova (SVK)

Alizé Cornet (FRA)

Lauren Davis (USA)

Fiona Ferro (FRA)

Krystina Pliskova (CZE)

Bernarda Pera (USA)

Jessica Pegula (USA)

Cori Gauff (USA)

Jil Teichmann (SUI)

Daria Kasatkina (RUS)

Tamara Zidansek (SLO)

Lin Zhu (CHN)

Laura Siegemund (GER)

Zarina Diyas (KAZ)

Sorana Cirstea (ROU)

Heather Watson (GBR)

Viktorija Golubic (SUI)

