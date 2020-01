Manca sempre meno all’inizio della stagione 2020 di MotoGp: i piloti sono pronti per tornare in sella alle loro moto per i test di Sepang, in programma dal 7 al 9 febbaio, dopo le presentazioni di tanti team.

La Honda è pronta a svelare al mondo intero la sua nuova moto, con i fratelli Marquez che si stanno preparando a guidarla per il nuovo campionato di MotoGp. In particolar modo, Marc, il campione del mondo in carica, sta lavorando sodo e faticando per ritrovare la perfetta forma fisica dopo l’infortunio alla spalla e l’intervento dello scorso anno.

Finalmente lo spagnolo è tornato in sella ad una moto per un allenamento speciale: “dopo due mesi senza moto ieri ho guidato nuovamente per testare le mie sensazioni con la spalla destra. Le sensazioni non sono state delle migliori ma sono molto felice perchè stiamo facendo step importanti”, ha scritto Marquez sui social.

