Mario Balotelli c’è cascato un’altra volta. L’attaccante del Brescia è stato espulto durante la sfida contro il Cagliari per un ‘vaffanculo’ urlato all’arbitro. Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato il calciatore per due giornate, multandolo di 10.000 euro per: “comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (quinta sanzione) – si legge nella motivazione – e per avere, al 36° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all’arbitro un’espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità“.

