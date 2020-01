Periodo nero, nerissimo per il Napoli: i celesti hanno incassato sabato una nuova sconfitta, per 0-2, contro la Fiorentina. Una crisi che delude anche chi a Napoli ha regalato e vissuto emozioni incredibili. Stiamo parlando di Diego Armando Maradona, che sui social ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento alla sua ex squadra: “cammina con i tuoi piedi. Gioca con l’anima! Forza Napoli Sempre“, ha scritto su Instagram l’ex numero 10 celeste.

